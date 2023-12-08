Подмосковье 08 декабря 2023, 17:13 Свыше 60 незаконных перевозчиков мусора выявили в Подмосковье за сутки ГУСТ

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Штрафы на сумму более четырех миллионов рублей выписали в Подмосковье за сутки из-за нарушений в области содержания территорий. Их сформировали по упрощенной системе.

Как рассказали в ГУСТ, всего за сутки штрафы выписали 107 нарушителям. Многие из них — перевозчики строительного мусора.

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«Только за один день привлекли к ответственности 107 лиц на сумму 4,4 миллиона рублей. Основной „поток нарушителей“ — это перевозчики ОССиГ, за сутки выявили 62 факта. Запаркованность КП и зоны зеленых насаждений — 29 случаев, а наши мобильные комплексы по упрощенной форме вынесли 16 штрафов», сказала она.

Светлана Аипова добавила, что сумма штрафа зависит от нарушения и юридического статуса.

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