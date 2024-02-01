Подмосковье 01 февраля 2024, 17:50 Свыше 60 нелегальных гостиниц и хостелов выявили в Подмосковье в январе МИО МО

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Земельные инспекторы продолжают проверять участки в Подмосковье на предмет незаконной деятельности. Так, в январе специалисты выявили 66 наделов, на которых, предположительно, работают нелегальные гостиницы, общежития и хостелы.

«Один из объектов выявили в Домодедове. На землях населенного пункта с видом разрешенного использования под размещение бригадного дома открыли гостиницу. Это незаконно. В итоге провели соответствующие процедуры, после чего собственник изменил ВРИ в соответствии с видом деятельности», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Незаконный бизнес отражается в том числе и на налогах, поэтому материалы дела отправляют в инспекцию для перерасчета ставки.

По всем 66 выявленным незаконным гостиницам собственникам направили предостережения. Восемь правообладателей уже начали использовать земельный участок по целевому назначению, еще шестеро заявили о желании изменить ВРИ для использования участка в коммерческих целях.

Больше чем за год в Подмосковье обследовали 667 участков, и незаконная деятельность гостиничного сервиса подтвердилась на 395 из них.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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