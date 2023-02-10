Подмосковье 10 февраля 2023, 11:16 Свыше 60 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за январь

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Кадастровый номер получили еще 67 многоквартирных домов в Подмосковье в январе. В них смогут поселиться более 15 тысяч семей. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

В поставленных на кадастр домах — 15 388 квартир. Их общая площадь превысила миллион квадратных метров. Большинство из них находится в Люберцах — это 21 дом. Еще 12 поставили на учет в Красногорке, семь — в Ленинском округе, по четыре — в Подольске и Истре, три — в Балашихе, по два — в Рузе, Щелкове, Мытищах и Котельниках и по одному в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Домодедове и Дмитрове.

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