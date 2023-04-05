Подмосковье 05 апреля 2023, 17:07 Свыше 60 миллионов кубометров строительных отходов вовлекли в легальный оборот в Подмосковье за два года Фото Минэкологии МО.

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Реформа в сфере обращения со строительными отходами заработала в Подмосковье в 2021 году. За это время в легальный оборот вовлекли 65 миллионов кубометров мусора.

Как рассказали в Минэкологии региона, реформа призвала легализовать обращение строительных отходов, сократить число незаконных свалок, а также вовлечь мусор во вторичный оборот.

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Глава ведомства Тихон Фирсов сообщали, что с начала внедрения системы электронных талонов было оформлено около 2,7 миллиона документов на общий объем отходов почти 65 миллионов тонн.

«Если учесть, что ежегодно Москва и Подмосковье генерируют около 50 миллионов тонн этого вида отходов, можно сделать однозначный вывод: стратегическая цель по максимальной легализации оборота достигнута. Остается лишь не ослаблять усилий по контролю в этой сфере, что мы и делаем», — сказал он.

Министр добавил, что в планах ввести в Подмосковье систему контроля дополнительного порядка. Выявлять нелегальных перевозчиков будут около тысячи фото- и видеокамер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вхождении региона в топ-3 России по качеству городской среды. Он отметил, что в регионе серьезно относятся к благоустройству и считают его важным фактором развития территорий.

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