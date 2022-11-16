Подмосковье 16 ноября 2022, 12:15 Свыше 60 машин задействуют в расчистке снега в парках Подмосковья

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Последствия снегопада в парках Подмосковья уберут 200 человек и 61 машина. Они уже начали работы, рассказали в Минблагоустройства региона.

Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что уборка началась еще вчера — тогда рабочие очистили от снега свыше 160 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек.

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«С шести утра очищено 310 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек с последующей обработкой противогололедными материалами. Сейчас в уборке парков от снега задействовано 200 человек и 61 единица спецтехники», — сообщил он.

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В первую очередь снег убирают на центральных аллеях парков, после чего приступают к второстепенных дорожкам, детским и спортивным площадкам. Очищенные территории обрабатывают ото льда.

Всего в Подмосковье работают 183 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожек у них составлять два миллиона квадратных метров.

Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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