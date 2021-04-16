Свыше 60 км линий электропередачи отремонтируют в Домодедове за год

Более 60 километров воздушных линий электропередачи отремонтируют в Домодедове за год. Это поможет улучшить надежность электричества. Работу выполнят специалисты компании «Россети» и Минэнергетики региона.

Масштабный ремонт подстанций и воздушных линий проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Министерство энергетики ежегодно реализует инвестиционные и ремонтные программы для повышения качества электроснабжения Александр Самарин.

Лишь за прошедшую неделю в Домодедове отремонтировали трансформаторную подстанцию деревни Кишкино, воздушные линии поселка Востряково и не только.

За год отремонтируют десятки электрических кабелей, заменят более 52 километров неизолированных проводов.