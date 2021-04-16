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    16 апреля 2021, 15:45

    Свыше 60 км линий электропередачи отремонтируют в Домодедове за год

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Более 60 километров воздушных линий электропередачи отремонтируют в Домодедове за год. Это поможет улучшить надежность электричества. Работу выполнят специалисты компании «Россети» и Минэнергетики региона.

    Свыше 60 км линий электропередачи отремонтируют в Домодедове за год | Изображение 1

    Масштабный ремонт подстанций и воздушных линий проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

    Министерство энергетики ежегодно реализует инвестиционные и ремонтные программы для повышения качества электроснабжения

    Александр Самарин.

    Лишь за прошедшую неделю в Домодедове отремонтировали трансформаторную подстанцию деревни Кишкино, воздушные линии поселка Востряково и не только.

    За год отремонтируют десятки электрических кабелей, заменят более 52 километров неизолированных проводов.