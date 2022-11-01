Свыше 60 километров тротуаров построили в Подмосковье по нацпроекту | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 12:43 Свыше 60 километров тротуаров построили в Подмосковье по нацпроекту

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Свыше 60 километров новых тротуаров появилось в Подмосковье. Их построили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», рассказали в Минтрансе региона.

Глава ведомства Алексей Гержик рассказал, что новые тротуары появились в 30 округах Подмосковья. Большинство работ провели в Истре, Коломне и Рузе.

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«Для комфорта маломобильных граждан тротуары обустроили с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой», — добавил он.

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Так, 15 километров тротуаров появилось в Истре на улице Юбилейной, развязке на станции Новый Иерусалим, а также в деревнях Котово и Писково. Еще пять километров появилось в Коломне на улицах Коммунистической, Свердлова, 7 Ноября в Озерах и в деревнях Сычево и Туменское. В Рузе тротуары построили на Ярославском проезде у деревень Денисихи и Онуфриево — это около четырех километров.

Кроме того, работы прошли в Клину, Мытищах, Можайске и других округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность реконструкции автовокзала в Бронницах. На нем появятся крытый перрон, рестораны и магазины.