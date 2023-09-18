Подмосковье 18 сентября 2023, 20:56 Свыше 60 километров просек прочистили в лесах Подмосковья в этом году Комитет лесного хозяйства МО

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Специалисты Московского учебно-опытного лесничества продолжает проводить противопожарные мероприятия. В этом году 60,65 километра просек прочистили в лесах региона с начала года, сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

«Общий план по этим работа составляет 63,05 километра <…> Стоит отметить высокий профессионализм сотрудников Московского учебно-опытного — Сергиево-Посадского филиала ГАУ МО „Центрлесхоз“, проводящих работы», — рассказал начальник отдела лесного хозяйства Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Толстухин.

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На прошлой неделе работники выполнили противопожарные мероприятия в Красноармейском лесничестве. Они устроили почти шесть километров лесных дорог.

Кроме того, специалисты устроили 27,47 километра минерализованных полос, 117 километров минерализованных полос прочистили, 24 зоны для отдыхающих благоустроили по всем противопожарным правилам и выполнили другие обязательные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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