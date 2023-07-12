Подмосковье 12 июля 2023, 15:40 Свыше 60 экспортных контрактов заключили в Подмосковье за полгода благодаря Фонду ВЭД Unsplash

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В первом полугодии подмосковные компании заключили 61 экспортный контракт благодаря содействию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Сумма сделок составила почти 21 миллион долларов — об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

При поддержке Фонда заключены контракты по поставку подмосковных товаров в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Турцию и ОАЭ. Производители смогли выйти на новые рынки после сокращения объемов внешней торговли с западными странами.

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Фонд поддержки ВЭД Подмосковья последние пять лет признается лучшим в ежегодном рейтинге эффективности аналогичных центров в России. Для бизнеса здесь разработан целый спектр услуг, в том числе в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестпортале Московской области. Этот сервис облегчил основные процессы для предпринимателей, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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