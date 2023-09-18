Подмосковье 18 сентября 2023, 16:31 Свыше 60 договоров по программе «Недвижимость за 1 рубль» заключили в Подмосковье летом МИО МО

Читать 360tv в

За три летних месяца в Московской области заключили 62 договора по программе «Недвижимость за 1 рубль». Ее запустили по поручению губернатора Андрея Воробьева в июне, сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области

«Программа „Недвижимость за 1 рубль“ направлена на развитие малого и среднего предпринимательства. С одной стороны, она позволяет бизнесу арендовать по льготной ставке помещения для ведения деятельности. С другой стороны — государство получает гарантии ведения предпринимательской деятельности на переданных в аренду объектах в долгосрочной перспективе», — рассказала зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Реклама

В итоге коммерсанты арендовали помещения на общую сумму 346 миллионов рублей. Открытие этих предприятий позволит создать 400 рабочих мест

«По условиям программы, на ремонт дается 1,5 года, на реконструкцию — три. За три месяца в Подмосковье сдано в аренду 62 объекта общей площадью более 11,5 тысячи квадратных метров», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Предприниматели арендовали помещения в Домодедове, Солнечногорске, Балашихе, Орехово-Зуеве и других округах. В них они разместят магазины хозтоваров, кондитерских изделий, баню, склад.

Объект можно выбрать на карте на Инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».