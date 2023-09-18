18 сентября 2023, 14:05
Свыше 60 детей выступили на соревнованиях по ориентированию в Лобне
Любительские соревнования по ориентированию прошли в Лобне. Участие в состязаниях приняли более 60 детей.
Площадкой соревнований стал Центральный парк культуры и отдыха Лобни. Ребята показали свои навыки и умения в ориентировании, а также выполнили различные задания квеста.
Реклама
Победителей наградили медалями и почетными грамотами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал организовать в регионе новые технологические соревнования после «Битвы роботов».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Лобня
Реклама
Реклама