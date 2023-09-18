Подмосковье 18 сентября 2023, 14:05 Свыше 60 детей выступили на соревнованиях по ориентированию в Лобне Unsplash

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Любительские соревнования по ориентированию прошли в Лобне. Участие в состязаниях приняли более 60 детей.

Площадкой соревнований стал Центральный парк культуры и отдыха Лобни. Ребята показали свои навыки и умения в ориентировании, а также выполнили различные задания квеста.

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Победителей наградили медалями и почетными грамотами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал организовать в регионе новые технологические соревнования после «Битвы роботов».

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