Подмосковье 04 июля 2023, 14:47 Свыше 60 баскетбольных команд сыграли на турнире «Легенды улиц» в Наро-Фоминске Анна Тюрюмина

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Баскетбольный турнир «Легенды улиц» состоялся в Наро-Фоминске. На нем собралась 61 команда со всего Подмосковья, а также из Обнинска, Жукова и Малоярославца.

Одним из организаторов мероприятия стал тренер Андрей Прокопов. Он также вышел на площадку в качестве игрока.

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«Первые „Легенды улиц“ прошли в универсальном зале КСК „Нара“ — погода в тот день была очень плохой. Конечно, на открытой площадке атмосфера совсем другая. Вот сегодня, например, все идеально!» — поделился он.

Помимо турнира на мероприятии также прошли конкурсы по штрафным и трехочковым броскам, прыжкам высоту и игре 1×1.

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