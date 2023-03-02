Подмосковье 02 марта 2023, 17:05 Свыше 6 тысяч жителей Подмосковья прошли тренинги от центра занятости за год

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Более шести тысяч жителей Московской области посетили семинары и тренинги центра занятости за год. За указанный период было проведено 80 онлайн-мероприятий и восемь — оффлайн.

В министерстве социального развития Подмосковья подчеркнули, что на данных мероприятиях жителям рассказывают, как выбрать профессию, как правильно вести себя на собеседовании и многое другое.

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Записаться на тренинг можно через портал Работа в России. Там также можно получить услуги социальной адаптации или психологическую поддержку.

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