Подмосковье 14 августа 2023, 12:44 Свыше 6 тысяч жителей Подмосковья бесплатно проверили здоровье в парках с начала лета Пресс-служба Минздрава МО

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Акция «Проверь здоровье в парке» проводится в Подмосковье с начала лета. В минувшие выходные бригады врачей работали в Балашихе, Долгопрудном, Коломне и другие округах. Они осмотрели почти 400 человек.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с начала лета здоровье в парках проверили свыше шести тысяч человек.

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«Такая акция позволяет всем желающим проверить свое здоровье на свежем воздухе, а не идти в поликлинику. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались почти 400 человек. А за все лето — уже более шести тысяч прошедших диагностику», — сказала она.

Жителям измерили давление, провели антропометрию, а также взяли кровь на анализ. Чтобы принять участие в акции, нужно иметь с собой полис ОМС. Результаты обследования приходят в личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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