Свыше 6 тысяч врачей Подмосковья получили компенсацию за аренду жилья

Медики Подмосковья 18 специальностей могут получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Мера поддержки действует с начала года, ей уже воспользовались около 6,8 тысяч человек.

Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что компенсация аренды — одна из самых востребованных услуг для врачей Подмосковья. Она помогла трудоустроиться 821 работнику.

В Подмосковье для врачей действует беспрецедентное количество мер соцподдержки. И компенсация аренды жилья — одна из самых востребованных. Светлана Стригункова

Поучить компенсацию могут медики, работающие в подмосковных учреждениях на полную ставку. Еще одно условие — отсутствие собственного жилья в области и коммерческих помещений в пользовании. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на «Госуслугах».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о создании в Богородском округе поселка для врачей.