Свыше 6 тысяч врачей Подмосковья получили компенсацию за аренду жилья
Медики Подмосковья 18 специальностей могут получить компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Мера поддержки действует с начала года, ей уже воспользовались около 6,8 тысяч человек.
Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что компенсация аренды — одна из самых востребованных услуг для врачей Подмосковья. Она помогла трудоустроиться 821 работнику.
В Подмосковье для врачей действует беспрецедентное количество мер соцподдержки. И компенсация аренды жилья — одна из самых востребованных.
Светлана Стригункова
Поучить компенсацию могут медики, работающие в подмосковных учреждениях на полную ставку. Еще одно условие — отсутствие собственного жилья в области и коммерческих помещений в пользовании. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо подать заявление на «Госуслугах».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о создании в Богородском округе поселка для врачей.