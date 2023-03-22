Подмосковье 22 марта 2023, 17:51 Свыше 6 тысяч территорий Подмосковья проверили инспекторы ГУСТ на предмет оттаявшего мусора за 2 дня

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Сотрудники ГУСТ проверили более шести тысяч территорий Подмосковья на предмет оттаявшего мусора за два дня. В инспекциях приняли участие сотрудники коммунальных предприятий, которые оперативно устранили недостатки на месте.

«Начиная с понедельника, наш инспекторский состав не только мониторит пространства на предмет подтоплений, остатков складированного снега, но также обращает внимание на мусор, который не был убран вовремя или остался незамеченным», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Министр также напомнила о том, что коммунальным службам по-прежнему нужно вывозить снег с территории городских округов в оперативном режиме, не дожидаясь, пока он растает.

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Новый виток благоустройства вскоре начнется в поселке Тучково. Уже к августу преобразится территория вблизи Аллеи Славы и сквера с прудом. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, особое внимание уделят мемориальной зоне.

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