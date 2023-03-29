Подмосковье 29 марта 2023, 09:51 Свыше 6 тысяч строителей Подмосковья задействовали в восстановлении инфраструктуры Донбасса ФКР

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и его подведомственные организации продолжают восстанавливать территории ДНР и ЛНР. В порядок привели уже 57 объектов, среди которых жилые дома, детские сады, больницы и школы.

Активные работы ведутся в том числе и в Мариуполе. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов проконтролировал ход восстановления.

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«Строительно-монтажные работы уже завершены на 57 объектах. Сейчас в Мариуполе от Подмосковья задействовано более шести тысяч человек и 115 единиц строительной техники», — отметил Николов.

В первую очередь подмосковные строители занимаются восстановлением жилых домов и социальных объектов. Это школы, детские сады, больницы, интернаты и пункты временного размещения.

В восстановлении инфраструктуры Донбасса принимают активное участие компании «КС МО», «УТНКР» и Фонд капитального ремонта. Все они подведомственны региональному МинЖКХ. В общей сложности Подмосковье восстановит 528 объектов в Мариуполе за 2023 год. Это 513 домов, а также котельные, водопроводные насосные станции, канализационные станции, участки теплосетей и другое.

«Сейчас производится отделка подъездов жилых домов, ведутся электромонтажные работы, меняются светильники и приборы учета потребителей, выполняется ремонт системы водоотведения. Завершается ремонт инженерных систем», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Люди оказались в беде, вы все сами видели. Мы свой посильный вклад сделали и продолжаем взаимодействовать с ДНР и ЛНР. Особняком стоит Мариуполь. Работа будет продолжена», — сообщил в феврале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.