Подмосковье 09 апреля 2024, 12:12 Свыше 6 тысяч неправильно припаркованных машин выявили в подмосковных ЖК с начала года Медиасток.рф

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Свыше шести тысыяч припаркованных не по правилам машин выявили в дилых комплексах Подмосковья с начала года. Это на 30% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, нарушения выявили на территории 46 жилых комплексов.

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«За нарушение правил парковки отправили на спецстоянки 6095 транспортных средств, при этом наибольшее число нарушений пришлось на Ленинский округ, Красногорск, Люберцы и Одинцово — 6068», — пояснил заместитель председателя правительства, глава Минтранса Алексей Гержик.

Больше всего нарушений выявили в ЖК «Павшинская Пойма». Это 1,4 тысячи случаев. Еще 1025 — в ЖК «Пригород Лесное», 823 — в ЖК «Люберцы Парк», 578 — в ЖК «Самолет» и 566 — в ЖК «Восточное Бутово».

В ведомстве добавили, что переместить машину на штрафстоянку могут из-за нарушений требований дорожных знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена». Жителей призвали не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

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