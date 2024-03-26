Подмосковье 26 марта 2024, 14:17 Свыше 6 тысяч лошадей проверили в Подмосковье на опасные инфекционные заболевания с начала года Пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Подмосковные ветеринары проверили свыше шести тысяч лошадей на опасные инфекционные заболевания с начала года. Всего на территории области работают более 100 конюшен и конноспортивных комплексов.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, диагностику проводят для развития коневодства.

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«Она позволяет определить степень распространения инфекции, выявить животных с латентной формой болезни, а также избежать контактов стада с зараженными представителями и обеспечить благополучие хозяйства», — сказал он.

Диагностика включает клинический осмотр, лабораторные исследования и профилактические вакцинации. В результате проверок заразных заболеваний у животных не выявили.

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