Свыше 6 тысяч льготных ипотек оформили в Подмосковье с начала года

С начала года жители Подмосковья оформили шесть тысяч кредитов по программе льготной и восемь тысяч по программе семейной ипотеки. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Председатель комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый рассказал, что общая сумма выданных кредитов по льготной ипотеке составила 19,6 миллиарда рублей, при этом ставка в июне снизилась на 7%. По семейной ипотеке жители получили в сумме 45,8 миллиарда рублей.

В ведомстве напомнили, что получить льготный кредит можно для покупки или строительства жилья, при этом максимальная сумма составляет 12 миллионов рублей. На кредит по семейной ипотеке со ставкой 6% могут рассчитывать семьи, в которых первый ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Программа будет действовать до 2023 года, а для семей с детьми-инвалидами — до 2027-го.

Игорь Коханый добавил, что в регионе действует социальная ипотека для специалистов. По ней поддержку получили 250 человек за полгода.

«На эти цели из бюджета Московской области было выделено 508 миллионов рублей. Всего же ожидается, что в этом году льготную ипотеку получат 435 специалистов, из бюджета предусмотрено 2,2 миллиарда рублей», — сообщил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в лидеры рейтинга экономической активности. Региону удалось привлечь 500 миллиардов рублей инвестиций за полгода.