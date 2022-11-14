Подмосковье 14 ноября 2022, 10:24 Свыше 6 тысяч коммунальных проблем решили за неделю в Подмосковье

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Госжилинспекция Подмосковья решила свыше шести тысяч коммунальных вопросов жителей за неделю. Всего ЦУР получил за это время 8,3 тысячи обращений, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Количество заявок снизилось в 23 округах Подмосковья. Так, их стало на 75% меньше в Луховицах, на 50% — в Павловском Посаде и на 42% — в Красногорске. Из Восхода и Звездного Городка не поступило ни одной жалобы.

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Большинство заявок касалось работы отопления, это 845 обращений. Второй по популярности была уборка подъездов с 723 заявками, а третьей — ремонт лифтов — 492 просьбы.

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Обратиться с коммунальными вопросами жители Подмосковья могут в Единую диспетчерскую службу. Управляющие организации принимают заявки в течение суток.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.

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