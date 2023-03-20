Подмосковье 20 марта 2023, 10:06 Свыше 6 тысяч коммунальных проблем решили по обращениям жителей Подмосковья за неделю Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Подмосковья помогла решить свыше 6,4 тысячи проблем жителей, связанных с ЖКХ, за неделю. Всего в ЦУР поступило более 8,9 тысячи сообщений о содержании многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметила глава ГЖИ Ольга Федина, за неделю выросло число обращений о содержании крыш. Это связано с изменениями погоды. Тем не менее общее количество жалоб снизилось. Так, было получено на 71% меньше сообщений из Серебряных Прудов, на 37% — из Луховиц и на 10% — из Лыткарина.

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Чаще всего жители сообщали о протечках кровли, это 950 заявок. Еще 718 человек попросили провести уборку в подъезде и 411 — отремонтировать лифт.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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