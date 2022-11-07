Свыше 6 тысяч километров дорог обработали ото льда в Подмосковье за ночь | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 10:24 Свыше 6 тысяч километров дорог обработали ото льда в Подмосковье за ночь

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В ночь с воскресенья на понедельник в Подмосковье обработали противогололедными материалами свыше 6,7 тысячи километров дорог. Особое внимание уделили опасным участкам, рассказали в Минтрансе региона.

Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что дорожные службы обработали за ночь свыше 200 километров опасных участков. Это съезды, мосты, путепроводы, эстакады и крутые повороты. На этим трудились свыше 200 единиц техники.

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«Сейчас работы ведутся по погодным условиям, ведется круглосуточный мониторинг дорожной обстановки и взаимодействие с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на изменения и обеспечивать безопасное движение на дорогах Подмосковья», — добавил он.

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Зимой дороги Подмосковья будут очищать свыше 4,4 тысячи единиц техники. Для работ подготовили около 1,8 миллиона противогололедных материалов.

В связи с погодными условиями автомобилистов просят быть особо внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и ПДД.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.