Подмосковье 28 августа 2023, 15:45 Свыше 6 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы ликвидировали свыше 6,6 тысячи ям в Подмосковье за неделю. Больше всего работ провели в Люберцах, Мытищах, Серпухове и Электростали.

На муниципальной сети отремонтировали почти 3,5 тысячи дефектов, а на региональной — около трех тысяч. Отмечается, что за качеством проведенных работ следят на платформе СКПДИ. Сначала дефекты покрытия оцифровывают, а после ликвидации направляют фотоотчет с изменениями.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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