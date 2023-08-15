Подмосковье 15 августа 2023, 15:01 Свыше 6 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Минтранс Подмосковья

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Свыше шести тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю. Из них свыше четыре тысяч — на муниципальный сети.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, за неделю дорожные службы отремонтировали свыше 6,7 тысячи ям. Из них более 4,2 тысячи на муниципальной сети и более 2,5 тысячи — на региональной.

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Больше всего работ провели в Богородском округе, Мытищах, Рузе, Ленинском округе и Щелкове на муниципальных дорогах. Еще свыше тысячи дефектов покрытия устранили на областных дорогах в Егорьевске, Шатуре, Орехово-Зуеве и Воскресенске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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