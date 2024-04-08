Подмосковье 08 апреля 2024, 22:17 Более 6 тысяч человек приняли участие в первом субботнике в Подольске Телеканал «360»

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В Подольске состоялся первый в этом году масштабный субботник, который объединил более шести тысяч жителей города в общей цели — привести в порядок свой любимый город после зимы. Всего во время уборки удалось собрать более 300 кубометров мусора и прошлогодней листвы.

На субботнике участники успели привести в порядок 22 общественные территорий и 97 дворов.

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На ровне со всеми в свой двор вышел трудиться и 98-летний участник Великой Отечественной войны Николай Герасимов. Его энергичность и желание сделать свой двор красивее стали вдохновением для всех участников субботника.

К уборке двора у дома ветерана присоединился целый отряд волонтеров, которые под его руководством собрали около 30 мешков мусора.

Среди участников субботника была и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина, которая вместе с семьей присоединилась к акции на Бульваре Победы.

«Мы показываем пример нашим детям, хотим, чтобы они верили и делали чистым наш город, поэтому сегодня приехали на такой замечательный бульвар, чтобы показать свой настрой по отношению к нашему любимому городу», — отметила спортсменка.

Весь апрель в Подольске будет посвящен уборке города. Следующий субботник состоится уже в предстоящие выходные.

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