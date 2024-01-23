Подмосковье 23 января 2024, 17:21 Свыше 6 тысяч человек обратились в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» со дня открытия Мособлдума

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За семь месяцев работы регионального фонда «Защитники Отечества» в Красногорске в него обратились свыше шести тысяч человек. За это время удалось решить около восьми тысяч вопросов.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, фонд создали по поручению президента России Владимира Путина, чтобы оказать социальное сопровождение военнослужащим и семьям бойцов. Самыми популярными вопросами, которые помогают решить в учреждении, стали получение удостоверений ветерана боевых действий, а также прохождение реабилитации и медицинская помощь.

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«Создание Фонда действительно было жизненно необходимо, потому что здесь имеют возможность со своими вопросами обратиться и семьи военнослужащих, и сами бойцы, которые требуют определённого подхода с момента возвращения из зоны боевых действий. Учреждение наполнено высококвалифицированными специалистами, самыми современными возможностями, чтобы в режиме „одного окна“ решать задачи комплексно», — сказал Брынцалов.

Мособлдума

Сейчас подмосковный филиал фонда включает в себя центральный офис в Красногорске, а также 52 социальных координатора и 39 кабинетов медико-психологического консультирования.

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