Подмосковье 17 июля 2023, 17:37 Свыше 6 километров путей на перегоне Бронницы — Виноградово капитально отремонтируют в Подмосковье Московская железная дорога

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Капитальный ремонт на перегоне Бронницы — Виноградово проведут в Подмосковье. Рабочие уложат около шести километров бесстыкового пути, что позволит снизить уровень шума, а также повысить плавность хода поездов и комфорт пассажиров.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, работы будут проводить с 17 июля по 4 августа в будние дни с 9:20 до 17:20.

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Дорожники демонтируют старую рельсошпальную решетку и уложат новую, а также очистят и подсыпят щебеночный балласт. В это время поезда будут ходить по соседним путям.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с изменениями в расписании поездов на сайте или в мобильном приложении РЖД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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