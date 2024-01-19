Подмосковье 19 января 2024, 16:53 Свыше 580 километров дорог расчистили в Солнечногорске после снегопада Пресс-служба городского округа Солнечногорск

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Городские службы продолжают уборку снега в Солнечногорске. Всего после снегопада коммунальщики расчистили 587 километров дорог. Также с улиц вывезли 1540 тонн снега.

Проезды к социальным объектам, автобусным остановкам, основные автомобильные дороги и проезды во дворы расчищают от снега в первую очередь. Далее — дороги местного значения и парковки вдоль них.

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«Основная задача коммунальных служб в это время — обеспечить безопасное передвижение автотранспорта и пешеходов. Уборка в округе осуществляется более чем на тысячи километров улично-дорожной сети. По состоянию на 18 января уборка снега проведена на 587 километрах дорог, а обработка противогололедными материалами на 713 километрах», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Жители Солнечногорска могут обратиться по вопросу уборки дворовых территорий по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

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