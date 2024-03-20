Подмосковье 20 марта 2024, 09:57 Свыше 5,8 тысячи домашних собак зарегистрировали в Подмосковье с сентября Медиасток.рф

Читать 360tv в

Закон о регистрации домашних животных заработал в Подмосковье 1 сентября 2023 года. За это время процедуру прошли более 5,8 тысячи собак.

По словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, процедура обязательна для собак, а для остальных животных проводится по желанию.

Реклама

«Сегодня, спустя полгода, мы уже можем подвести предварительные итоги — за это время было зарегистрировано более 5,8 тысячи собак», — сказал он.

Регистрация попогает хозяину найти питомца в случае его пропажи.

Сергей Керселян добавил, что закон об обращении с животными дополнили и другими пунктами. Так, хозяин обязан убирать за собакой во время прогулки. Кроме того, расширили перечень мест, где собака олжна находиться в наморднике.

Пройти регистрацию можно через «Госуслуги».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».