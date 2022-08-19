Свыше 58 тысяч вопросов по содержанию территорий решили в Подмосковье за лето

С начала лета Главное управление содержания территорий решило свыше 58 тысяч вопросов жителей, направленных через портал «Добродел». Это вопросы, касающиеся содержания дворов и общественных территорий, контейнерных площадок, парковок и другие. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Больше всего вопросов поступило по поводу содержания дворов. Это свыше 21 тысячи обращений. Еще 12,4 тысячи касались наведения порядка на общественных территориях. Третьим популярным запросом стало наведение чистоты на контейнерных площадках — 5,7 тысячи обращений.

Светлана Аипова отдельно поблагодарила пользователей приложения «Народный инспектор», которые помогли выявить 5,9 тысячи автомобилей, паркующихся на зеленых зонах.

«Инспекторы ГУСТ оперативно реагируют на все сигналы жителей, ни одно обращение не остается без конкретного решения», — отметила она.

Всего ГУСТ получил свыше 96 тысячи обращений через «Добродел». Из них 5110 находятся в работе прямо сейчас.

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