Свыше 572 тонн ягод собрали в Подмосковье с начала года

Массовый сбор ягод начался в Подмосковье с середины июня. При этом в теплицах плоды созревают в любой сезон. Так, с начала года в регионе уже собрали более 572 тонн продукта.

Зампред правительства области Георгий Филимонов рассказал, что за первые две недели июля собрали 189 тонн ягод, из которых 176 тонн пришлись на землянику и клубнику. Статистику подводили по итогам работы 33 хозяйств.

Также в регионе собирают малину, смородину, ежевику, голубику, крыжовник, жимолость и облепиху.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье будет бороться за первенство на рынке овощей в России. Сейчас регион занимает вторую строчку рейтинга.