Подмосковье 01 декабря 2023, 13:02 Свыше 57 тысяч жителей Подмосковья обратились в центр занятости для поиска работы с начала года Unsplash

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С начала года в центр занятости обратились свыше 57 тысяч жителей Подмосковья. Из них больше половины смогли найти работу.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, многие соискатели смогли трудоустроиться самостоятельно благодаря бесплатному обучению и переобучению.

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Больше всего консультаций специалисты центра провели в Балашихе. К ним обратились 3,6 тысячи человек. Еще 2,4 тысячи жителей получили помощь в Орехово-Зуеве, 2,3 тысячи — в Люберцах, 2,1 тысячи — в Подольске и свыше двух тысяч — в Мытищах.

В министерстве добавили, что с начала года более 300 безработных смогли открыть свое дело благодаря содействию началу предпринимательства. Им помогли в составлении бизнес-плана и выплатили поддержку в размере 153 тысяч рублей.

Всего на подмосковном рынке труда более 90 тысяч вакансий. Найти их можно при помощи портала «Работа в России».

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