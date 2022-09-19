Свыше 57 тысяч семей Подмосковья стали получателями пособий на детей от 3 до 7 лет | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 14:19 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 57 тысяч семей Подмосковья стали получателями пособий на детей от 3 до 7 лет

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Пособие на детей от трех до семи дел получают 57,5 тысячи подмосковных семей с низкими доходами. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Сейчас получить такое пособие стало проще, а размер его увеличен и составляет от 7,8 до 15,7 тысячи рублей», — отметила вице-губернатор.

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В Минсоцразвития напомнили, что при назначении пособия учитывается доход и имущество семьи без учета транспорта, находящегося под арестом. Оформить выплату можно на «Госуслугах».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил школы в Солнечногорске и Бронницах.

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