Свыше 56 тысяч семей Подмосковья стали получателями президентских выплат на первенца | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 09:30 Свыше 56 тысяч семей Подмосковья стали получателями президентских выплат на первенца

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Президентскую выплату на первого ребенка назначили более чем 56 тысячам семей с низкими доходами в Подмосковье. Федеральную поддержку предоставляют по нацпроекту «Демография», рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье свыше 56 тысяч семей с низкими доходами получают ежемесячную выплату на первого ребенка в увеличенном размере — 15 737 рублей», — сообщила она.

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Выплату назначают семьям, чей среднедушевой доход не превышает 35 366 рублей. Ее выплачивают до достижения ребенком трехлетнего возраста.

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Кроме того, в Подмосковье есть пособие для детей от трех до семи лет. Его размер проиндексировали в этом году, он составил 50, 75 и 100% прожиточного минимума — это от 7868 до 15 737 рублей.