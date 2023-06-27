Подмосковье 27 июня 2023, 12:39 Свыше 550 опор линий электропередачи заменят в Подмосковье к концу года Мособлэнерго

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Программу повышения надежности электроснабжения завершили в Подмосковье почти на 70%. Рабочие заменили 30 километров проводов и кабелей.

Как рассказали в министерстве энергетики Подмосковья, большинство работ провели в Пушкино, Раменском и Домодедове. Там заменили 5,8, 5,4 и 2,5 километров проводов и кабелей. Было отремонтировано оборудование 27 подстанции, а также построено или реконструировано 65 километров линий электропередачи. Работы продолжат и завершат в конце сентября.

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В этом году программа затронула 26 городских округов Подмосковья. Это на пять больше, чем годом ранее. Ранее глава ведомства Александр Самарин рассказал, что в этом году заменят 557 опор ЛЭП, 81 километров кабелей и проводов, отремонтируют 26 и построят 30 новых подстанции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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