Подмосковье 18 января 2024, 17:37 Свыше 55 временных избирательных участков откроют в Подмосковье к президентским выборам Unsplash

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Мособлизбирком напомнил гражданам, зарегистрированным на территории Подмосковья, о том, что каждый житель региона имеет право голоса, где бы он не находился. Именно поэтому в дни голосования будут открыты участки в аэропортах, больницах, СИЗО и воинских частях.

В общей сложности в дни голосования в Подмосковье будут работать 57 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей в 27 городских округах. С полным списком таких участков можно ознакомиться на сайте Мособлизбиркома.

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Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее президент коммуникационного холдинга Евгений Минченко рассказал в интервью «360», что лучшая избирательная кампания среди губернаторов в 2023 году была у главы Подмосковья Андрея Воробьева.

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