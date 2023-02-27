Подмосковье 27 февраля 2023, 17:05 Свыше 5,5 тысячи семей из Подмосковья получили выплату на новорожденного с начала года

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Выплату на новорожденного получили свыше 5,5 тысячи семей в Подмосковье с начала года. Общая сумма выплат превысила 110 миллионов рублей. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Калюгина.

«При рождении ребенка молодая мама может на выбор получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор „Я родился в Подмосковье“, в такой набор входит все необходимое для малыша», — сказала она.

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Жители региона могут оформить выплату в роддоме или в электронном виде через «Госуслуги». Деньги поступят на счет матери в течение 10 дней. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта «Демография».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал помогать семьям участников СВО. Он сообщил об этом на встрече с родственниками военнослужащих.

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