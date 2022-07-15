Свыше 55 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за ремонт дорог на «Доброделе»

Сейчас проходит второй этап голосования по ремонту дорог в Подмосковье на портале «Добродел». В нем приняли участие уже больше 55 тысяч жителей региона. Они оставили порядка 58,6 тысяч комментариев и рассказали, какие дороги, по их мнению, нужно отремонтировать в Московской области в первую очередь. Голосование проводит Минтранс, оно проходит с 1 июля по 31 августа.

«Мы отмечаем высокую активность жителей региона, которые участвуют в голосовании по ремонту дорог на следующий сезон. Больше всего голосов оставили жители 5 городских округов — это Ступино, Воскресенск, Коломна, Чехов и Кашира. Меньше всего голосов — в Бронницах, Реутове и Фрязине», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Принять участие в голосовании до 31 августа могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании можно приложить фото и оставить комментарий. Также можно поддержать других пользователей комментарием или «лайком».

На втором этапе в голосование включили те дороги, которые ранее уже отобрали эксперты на основе просьб жителей. Участки, которые победят в голосовании, будут включены в программу ремонта на следующий год. Отмечается, что речь идет о замене дорожного покрытия, поскольку дороги для капитального ремонта рассматриваются во время формирования другой программы.