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    10 августа 2022, 12:35

    Свыше 55 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    С начала программы социальной газификации топливо провели в 1915 населенных пунктов Подмосковья, его получили свыше 55 тысяч жителей региона. Об этом рассказал глава Минэнергетики области Александр Самарин на заседании штаба проекта.

    Свыше 55 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

    «С начала реализации президентской программы в Подмосковье, Мособолгаз догазифицировал 1915 населенный пункт, газ проведен в домовладения 55180 человек, проложено 11322 километра газопровода. Благодаря слаженной работе газовиков, мы идем по плану и выполним все обязательства в срок», — доложил Александр Самарин.

    Министр отметил, что в некоторых местах газификация оказалась проблемной и потребовала работы разных ведомств. Это деревня Малые Вяземы и Петелино в Одинцове, деревня Черная Грязь в Солнечногорске и населенные пункты в Клину и Орехово-Зуеве.

    На заседании напомнили, что особое внимание уделяют безопасности. Так, по поручению губернатора Андрея Воробьева ввели правило «один дом — одна сервисная организация». Полностью реализовать программу планируют до конца этого года.