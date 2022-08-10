Свыше 55 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

С начала программы социальной газификации топливо провели в 1915 населенных пунктов Подмосковья, его получили свыше 55 тысяч жителей региона. Об этом рассказал глава Минэнергетики области Александр Самарин на заседании штаба проекта.

«С начала реализации президентской программы в Подмосковье, Мособолгаз догазифицировал 1915 населенный пункт, газ проведен в домовладения 55180 человек, проложено 11322 километра газопровода. Благодаря слаженной работе газовиков, мы идем по плану и выполним все обязательства в срок», — доложил Александр Самарин.

Министр отметил, что в некоторых местах газификация оказалась проблемной и потребовала работы разных ведомств. Это деревня Малые Вяземы и Петелино в Одинцове, деревня Черная Грязь в Солнечногорске и населенные пункты в Клину и Орехово-Зуеве.

На заседании напомнили, что особое внимание уделяют безопасности. Так, по поручению губернатора Андрея Воробьева ввели правило «один дом — одна сервисная организация». Полностью реализовать программу планируют до конца этого года.