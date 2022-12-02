Подмосковье 02 декабря 2022, 14:47 Свыше 55 нарушений чистоты и порядка выявили в Подмосковье в ноябре

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Инспекторы Главного управления содержания территорий проверили чистоту и порядок более чем в 19 тысячах дворах Подмосковья. Они зафиксировали свыше 55 тысяч нарушений.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что ноябрь стал переходным месяцем — в его начале жители сообщили о неубранной листве, а в конце — о снеге.

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Она добавила, что активнее всего нарушения устраняли в Серебряных Прудах, Электрогорске, Талдоме и Черноголовке. Хуже всего в этом работе себя проявили Можайск, Дубна и Чехов.

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«Лидер антирейтинга Шаховская, которая всегда ответственно относилась к своим пространствам и территориям, в ноябре показала результат только на 13%», — отметила она.

Сотрудники ГУСТ регулярно встречаются с администрациями округов и напоминают о нормах содержания территорий.

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