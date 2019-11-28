Свыше 53 тысяч электронных сертификатов на дополнительное образование детей применяется в Московской области

Суть новой системы заключается в том, что за ребенком закрепляются денежные средства, которые хранятся на электронном сертификате. Они предназначены для дополнительных занятий, будь то кружок или какая-нибудь секция. После их посещения деньги списываются и передаются либо индивидуальному предпринимателю, либо организации, оказавшей услугу.

Этой опцией можно воспользоваться в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья. Таким образом у детей в возрасте от пяти до 18 лет есть возможность бесплатно посещать дополнительные занятия.

«На сегодняшний день уже свыше 53 тысяч сертификатов с денежным обеспечением применяется в регионе», — уточнила министр.

По ее словам, наиболее удачный опыт применения этой модели зафиксирован в Шатуре, Подольске, Электростали, а также в Талдомском округе.