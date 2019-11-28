  • Свыше 53 тысяч электронных сертификатов на дополнительное образование детей применяется в Московской области

    28 ноября 2019, 17:38

    Артур Блянихов

    Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что с начала учебного года в регионе стартовало новая система финансирования дополнительного образования детей, передает пресс-служба ведомства.

    Суть новой системы заключается в том, что за ребенком закрепляются денежные средства, которые хранятся на электронном сертификате. Они предназначены для дополнительных занятий, будь то кружок или какая-нибудь секция. После их посещения деньги списываются и передаются либо индивидуальному предпринимателю, либо организации, оказавшей услугу.

    Этой опцией можно воспользоваться в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья. Таким образом у детей в возрасте от пяти до 18 лет есть возможность бесплатно посещать дополнительные занятия.

    «На сегодняшний день уже свыше 53 тысяч сертификатов с денежным обеспечением применяется в регионе», — уточнила министр.

    По ее словам, наиболее удачный опыт применения этой модели зафиксирован в Шатуре, Подольске, Электростали, а также в Талдомском округе.