Свыше 52 тысяч девятиклассников в Подмосковье написали ГИА

Сегодня, 15 июля, в Московской области ученики девятых классов сдавали ГИА сразу по нескольким предметам. Для этого в регионе работал 57 пункт проведения экзаменов.

«Сегодня в Подмосковье более 52 тыс. девятиклассников сдали ГИА по биологии, информатике и ИКТ, географии и химии», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она поделилась, что все экзамены проходили без сбоев, все было в штатном режиме. В этом году снова можно проходить итоговую аттестацию в «доковидном» режиме. Чтобы девятикласснику выдали аттестат, нужно сдать два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Остальные два предмета сдаются на выбор.

Результаты будут опубликованы в школах не позднее 28 июня. Есть также резервные дни — 4 июля, 6 июля, 8 июля и 9 июля.

Ранее стало известно, что ЕГЭ по обществознанию в Московской области сдали свыше 18 тысяч выпускников. Об этом также рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Экзамен прошел в строгом соответствии с порядком проведения, за его ходом следили 593 общественных наблюдателя.