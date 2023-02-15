Подмосковье 15 февраля 2023, 11:15 Свыше 500 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье за год

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В прошлом году в Подмосковье родилось 525 здоровых детей от матерей с ВИЧ. Риск передачи вируса плоду сегодня составляет 1%, рассказал главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями региона Александр Пронин.

Риск передать ВИЧ ребенку составляет 1%, если женщина вовремя обратилась на учет и проходит необходимую терапию. Получить лечение можно бесплатно, обратившись в поликлинику по месту жительства, кабинеты анонимного тестирования или центр СПИД.

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Врач объяснил, что при планировании беременности родителям важно пройти обследование на ВИЧ, чтобы обезопасить будущего ребенка. При положительном результате женщине предоставляют необходимое лечение, ее наблюдают специалисты центра. Состояние ребенка также контролируют до полутора лет.

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Узнать подробнее о правилась постановки на учет в СПИД-центр можно на сайте учреждения.

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