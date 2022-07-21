Свыше 500 встреч по вопросам дачной амнистии провели в Подмосковье

Около 70 тысяч жителей садовых товариществ Подмосковья посетили встречи по вопросам дачной амнистии. Их проводило БТИ Московской области. Об этом сообщила генеральный директор организации Елена Казимир.

С начала года МОБТИ провело более 500 встреч. На них жителям рассказывали о дачной амнистии — регистрации недвижимости по упрощенному порядку.

«Московское областное БТИ всячески агитирует граждан, проводит встречи, брифинги — иными словами ведёт активную информационно-разъяснительную работу с населением по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот», — рассказала Казимир.

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