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    21 июля 2022, 12:06

    Свыше 500 встреч по вопросам дачной амнистии провели в Подмосковье

    Александра Перепечаева

    Около 70 тысяч жителей садовых товариществ Подмосковья посетили встречи по вопросам дачной амнистии. Их проводило БТИ Московской области. Об этом сообщила генеральный директор организации Елена Казимир.

    Свыше 500 встреч по вопросам дачной амнистии провели в Подмосковье

    С начала года МОБТИ провело более 500 встреч. На них жителям рассказывали о дачной амнистии — регистрации недвижимости по упрощенному порядку.

    «Московское областное БТИ всячески агитирует граждан, проводит встречи, брифинги — иными словами ведёт активную информационно-разъяснительную работу с населением по вовлечению объектов недвижимости в налоговый оборот», — рассказала Казимир.

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