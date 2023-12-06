Подмосковье 06 декабря 2023, 14:38 Свыше 500 уроков по безопасности на железной дороге провели в школах и детских садах Подмосковья с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала года в школах и детских садах Подмосковья провели более 500 уроков и безопасности на железной дороге. Из них 200 — с начал сентября. Их провели сотрудники администраций округов, а также «РЖД» и транспортной полиции.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, детям рассказали о тои, как нужно вести себя на платформах в ожидании поезда и как правильно переходить железную дорогу. Обучение на таких занятиях проходит в интерактивной форме, а после школьникам задают вопросы.

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Для борьбы с несчастными случаями на железной дороге в Подмосковье также стоят новые пешеходные переходы, устанавливают камеры видеонаблюдения и проводят рейды и дежурства.

Родителей призвали объяснять детям правила безопасности на ж/д инфраструктуре.

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