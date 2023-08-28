Подмосковье 28 августа 2023, 11:39 Педагогическая конференция в гимназии имени Примакова собрала свыше 500 участников Unsplash

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Традиционная августовская педагогическая конференция прошла на базе гимназии имени Примакова и образовательного центра «Взлет» в Подмосковье. В ней приняли участие свыше 500 педагогов, директоров и других специалистов сферы образования.

Как рассказали в Министерстве образования Подмосковья, темой конференции стал девиз «Успех ребенка — успех педагога». На мероприятии подвели итоги олимпиадного сезона и рассказали о целях на будущий учебный год.

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«Директор гимназии имени Примакова, руководитель Образовательного центра „Взлет“ Майя Майсурадзе подвела итоги олимпиадного сезона 2022–2023, рассказала о целях на грядущий учебный год и привела статистику по охвату школ на региональном этапе среди муниципалитетов. О реализации проекта „Взлет.Онлайн“ в 2022–2023 году и планах развития рассказал руководитель направления по работе с талантливыми школьниками Сергей Громов», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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