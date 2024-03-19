Подмосковье 19 марта 2024, 17:24 Свыше 500 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по выбору мест для благоустройства Медиасток.рф

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Свыше 500 тысяч жителей Подмосковья поучаствовали в голосовании по выбору мест для благоустрйоства на 2025 год. На выбор предоставили 220 территорий в 53 округах региона.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, голосование доступно на платформе za.gorodsreda.

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«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

Принять участие в опросе могут жители старше 14 лет.

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