Свыше 500 тысяч выписок из домовой книги оформили в Подмосковье онлайн за полгода | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 10:28 Свыше 500 тысяч выписок из домовой книги оформили в Подмосковье онлайн за полгода

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Оформить выписку из домовой книги в Подмосковье можно через «Госуслуги» с апреля. За полгода услугой воспользовались свыше 550 тысяч раз, сообщили в Мингосуправления региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что оформление выписки из домовой книги уже вошло в топ-3 услуги регионального портала.

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«Пользоваться ей удобно: достаточно авторизоваться на региональном портале и заполнить онлайн-заявление. Ранее для получения выписки нужно было лично посещать офис „Мои документы“», — рассказала глава министерства.

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На портале можно заказать выписку из домовой книги, справки о месте жительства, составе семьи, отсутствии зарегистрированных лиц и другие документы. Они появятся в личном кабинете.