Подмосковье 27 декабря 2022, 14:56 Свыше 500 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Подмосковья в декабре

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С дорог Подмосковья убрали свыше 500 тысяч кубометров снега с начала декабря. Это около 25 тысяч грузовых машин, рассказали в Минтрансе региона.

Как отметил глава министерства Алексей Гержик, в декабре выпало около 180% месячной нормы осадков. Места для складирования снега в регионе увеличили с 200 до 300.

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«Для поддержания нормативного состояния дорожной сети также ежедневно проводится очистка и обработка покрытия, уборка тротуаров и посадочных площадок», — добавил он.

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Самый большой объем работ провели в Балашихе, Павловском Посаде, Одинцове и Домодедове.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе дорожной техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними через личные встречи и онлайн-платформы.